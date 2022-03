Streit 29-Jährige würgte in Tirol 51-Jährige beinahe zu Tode

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In Kufstein würgte eine 29-Jährige eine 51-Jährige beinahe zu Tode. Foto: APA/THEMENBILD

Eine 29-jährige Frau hat am Freitagnachmittag in Kufstein eine 51-Jährige im Zuge eines Streits beinahe zu Tode gewürgt. Nach Angaben der Polizei musste die 51-Jährige reanimiert und in die Intensivstation des Spitals in Kufstein eingeliefert werden. Der Zustand der Frau sei stabil, aber weiter kritisch, hieß es. Die 29-Jährige wurde festgenommen, gegen sie besteht der Verdacht des versuchten Mordes. Beide Frauen waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert.