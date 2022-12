Streit endet mit Schüssen Mann erschießt in Cafe in Rom drei Frauen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Das Motiv ist noch unbekannt (Archivbild) Foto: APA/AFP

E in Mann hat am Sonntag in Rom in einem Café auf einige Personen geschossen. Er tötete drei Frauen.