Stromlieferant PV-Anlage am Wiener Rathaus montiert

572 Module wurden montiert Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Werbung

D as Wiener Rathaus fungiert demnächst als Stromlieferant: Ende September geht eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb, die am Dach des kommunalen Machtzentrums montiert wurde. Insgesamt werden 572 Solarmodule mit jeweils 0,41 kWp (Kilowatt peak) im Einsatz sein. Das wurde am Dienstag anlässlich eines Besuchs von Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (beide SPÖ) in luftigen Höhen mitgeteilt.

Der errechnete Ertrag liegt bei rund 223.000 Kilowattstunden. Damit kann laut Rathaus der Stromverbrauch von rund 110 Haushalten abgedeckt werden. Die jährliche CO2-Einsparung wurde mit rund 130 Tonnen beziffert. Die PV-Anlage wurde am denkmalgeschützten Rathaus so montiert, dass sie nur aus der Vogelperspektive sichtbar ist, wurde betont. Das Rathaus ist nicht das erste Amtsgebäude, das mit Photovoltaik ausgestattet wurde. Auf acht Amtshäusern sind entsprechende Anlagen bereits in Betrieb, vier weitere sind im Umsetzung.