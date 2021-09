Fast jeder Zwölfte in Österreich krankhaft schlaflos .

Bisher hat es in Österreich wenig Daten über die chronische Schlaflosigkeit der Bevölkerung gegeben. Jetzt haben Forscherinnen und Forscher der MedUni Wien eine Studie zu dem Thema fertiggestellt. Fast acht Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden unter krankhafter Insomnie, was zu körperlichen und geistigen Problemen und hohen gesellschaftlichen Kosten führt. Das ist ein ähnlicher Prozentsatz, wie er auch in anderen europäischen Ländern gezeigt werden konnte.