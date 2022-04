Studie Konsumenten achten auf Eier-Kennzeichnung

V or Ostern hat Vier Pfoten eine Online-Umfrage zum Eier-Konsum in Österreich beim Linzer Institut Market in Auftrag gegeben. Überraschend ist für die Tierschutzorganisation vor allem, dass Tierwohl von 52 Prozent der Befragten als "sehr wichtiges", für 27 Prozent als "wichtiges" Kriterium für die Kaufentscheidung von tierischen Produkten genannt wurde, erst dahinter landen Herkunft, Preis und Marke. Und punkto Eier achten zwei von drei Konsumenten auf die Kennzeichnung.