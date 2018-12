Österreich zählt nicht zu den großzügigsten Ländern .

In Wohlstandsrankings belegt Österreich regelmäßig Spitzenplätze, doch beim freiwilligen Engagement seiner Bürger hat die Alpenrepublik noch einige Luft nach oben. In einer Studie des Umfrageinstituts Gallup liegt Österreich nur am 32. Platz der "großzügigsten Länder" der Welt, weit hinter Industriestaaten wie den USA und Australien, aber auch Entwicklungsländern wie Indonesien oder Nigeria.