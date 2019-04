Übergewicht: Eltern schätzen ihre Kinder falsch ein .

Viele Eltern dicker Kinder sehen ihren Nachwuchs nicht als übergewichtig oder gar fettleibig an. Mehr als die Hälfte der Eltern mit dickem Nachwuchs unterschätzt Forschern zufolge dessen Grad an Übergewicht. Auch die Mädchen und Buben kannten ihren hohen Gewichtsstatus oft nicht, wurde auf dem europäischen Kongress für Adipositas (Fettsucht) in Glasgow berichtet. Der Kongress dauert bis Mittwoch.