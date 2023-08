Fußball Sturm gewinnt in Lustenau - LASK nur Remis gegen WSG

Wüthrich (m.) schoss das entscheidende Tor für Sturm Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

S turm Graz hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg im vierten Saisonspiel angeschrieben. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Austria Lustenau mit 1:0 (1:0) und setzte sich damit für zumindest einen Tag an Salzburg vorbei an die Tabellenspitze. Der LASK musste sich bei der WSG Tirol hingegen mit einem 1:1 (0:1) begnügen und wartet damit weiter auf den zweiten Erfolg in der neuen Spielzeit. Im Abendspiel stehen sich noch Austria Klagenfurt und der SCR Altach gegenüber.