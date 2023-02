Fußball Sturm Graz empfängt im ÖFB-Cup-Halbfinale den LASK

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nummer 2 trifft auf Nummer 3: Sturm im Cup-Halbfinale gegen den LASK Foto: APA

S alzburg-Bezwinger Sturm Graz bekommt es im Halbfinale des Fußball-ÖFB-Cups zuhause mit dem LASK zu tun. Das hat die am Sonntagabend in Wien im Rahmen der ORF-Sportsendung vorgenommene Auslosung ergeben. Im zweiten Semifinale empfängt der SK Rapid die SV Ried. Gespielt wird zwischen 4. und 6. März. Das Finale folgt dann am 1. Mai in Klagenfurt.