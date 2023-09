Fußball Sturm mit "attraktiver Gruppe" in Europa League

F ußball-Vizemeister Sturm Graz hat in der Europa League spannende Gegner zugelost bekommen. Für die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer lauten die Aufgaben in der Gruppe D Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon und Rakow Czestochowa. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco, das erste Gruppenspiel findet am 21. September statt. "Die Gruppe ist sportlich extrem attraktiv und bietet tolle Auswärtsreisen für unsere Fans", sagte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Eine besondere Beziehung pflegen die Steirer zum italienischen Spitzenclub Atalanta nach dem Rekordtransfer von Torjäger Rasmus Højlund im vergangenen Sommer. Sturm kassierte insgesamt 20 Mio. Euro für den Norweger, der mittlerweile bei Manchester United kickt und vor wenigen Wochen für die Atalanta-Rekordsumme von 74 Mio. Euro gewechselt war. Atalanta beendete die abgelaufene Serie-A-Saison auf dem fünften Platz. Im Kader der Norditaliener befinden sich bekannte Namen wie die Torjäger Duvan Zapata und Luis Muriel, Charles de Ketelaere, Sead Kolasinac oder Marten de Roon. Unter Trainer Gian Piero Gasperini zeigte das Team aus der Lombardei in den Saisonen 2019/20, 2020/21 sowie 2021/22 außerdem in der Champions League auf. Der portugiesische Traditionsclub Sporting ist laut Schicker ebenfalls "eine Top-Mannschaft, die eigentlich immer um die Meisterschaft mitspielt und oft in der Champions League vertreten ist". Die Truppe von Trainer Ruben Amorim scheiterte im Frühjahr erst im Europa-League-Viertelfinale knapp an Juventus, nachdem zuvor Arsenal im Elfmeterschießen ausgeschaltet worden war. Mit dem Ex-Admiraner Morten Hjulmand steht neuerdings ein Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit im Kader des 19-fachen portugiesischen Meisters. Zudem wartet mit Rakow eine weitere knifflige Aufgabe. "Mit Rakow kommt auch noch der polnische Meister auf uns zu, der nur hauchdünn gegen Kopenhagen im Play-off zur Champions League ausgeschieden ist - also ebenfalls eine Menge Qualität besitzt", sagte Schicker. Um international überwintern zu können, ist zumindest der dritte Gruppenplatz notwendig. Der Gruppensieger steigt direkt ins Achtelfinale auf, der Gruppenzweite muss in einer Zwischenrunde gegen den Dritten einer CL-Gruppe antreten. Der Gruppendritte wechselt in die Conference-League-Zwischenrunde und trifft dort auf einen Gruppenzweiten der Conference League. In der vergangenen Saison hatten die Grazer die Europa-League-Gruppenphase mit acht Punkten als Vierter punktegleich mit dem Gruppensieger beendet.