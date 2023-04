Fußball Sturm rückt Salzburg vor direktem Duell auf zwei Zähler nahe

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Alexander Prass setzte sich mit Sturm in Klagenfurt durch Foto: APA/GERT EGGENBERGER

S turm Graz hat den Rückstand auf Spitzenreiter und Serienmeister Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga auf zwei Zähler verkürzt. Die Grazer setzten sich am Sonntag bei Austria Klagenfurt mit 2:0 (0:0) durch, die Salzburger kamen zu Hause gegen den drittplatzierten LASK nicht über ein 0:0 hinaus. Sturm könnte damit am nächsten Sonntag mit einem Heimsieg im direkten Duell am Titelverteidiger vorbeiziehen und erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen.