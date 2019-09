EU billigte Hilfen für Österreich .

Österreich erhält infolge der schweren Regenfälle und Stürme im Jahr 2018 8,1 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfonds (EUSF). Die Mitglieder des zuständigen Budgetausschusses im EU-Parlament billigten am Dienstag in Brüssel das Hilfspaket in Höhe von 293,5 Mio. Euro für Italien, Österreich und Rumänien.