Mehrere Masten waren laut EVN-Sprecher Stefan Zach gebrochen, zudem waren Bäume in Leitungen gestürzt. Die meisten Ausfälle gab es in den Bezirken Neunkirchen und Lilienfeld. Am Montagvormittag stand in etwa 400 Haushalten weiter keine Elektrizität zur Verfügung.

Die Ausfälle in der Nacht seien zum Großteil kurzfristiger Natur gewesen, betonte Zach. Im Einsatz standen 250 Monteure von Netz Niederösterreich.