Fußball Stuttgart zieht bei Hoeneß-Debüt ins Pokal-Halbfinale ein

Einstand nach Maß für Trainer Hoeneß Foto: APA/dpa

D er VfB Stuttgart hat beim Debüt von Trainer Sebastian Hoeneß den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals geschafft. Der Tabellenletzte der deutschen Fußball-Bundesliga feierte am Mittwoch einen 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg. Den entscheidenden Treffer für die Schwaben erzielte der kurz zuvor eingewechselte Enzo Millot in der 83. Minute.