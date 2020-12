Corona beschert den USA neuen Rekord an Drogentoten .

Die Corona-Pandemie hat in den USA zu einer Zunahme der Zahl der Drogentoten geführt. In den zwölf Monaten bis Ende Mai 2020 seien mehr als 81.000 Menschen an einer Überdosis gestorben, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit - mehr als je zuvor in einem solchen Zeitraum. Brüche im Alltag wegen der Pandemie hätten Süchtige besonders hart getroffen, so CDC-Direktor Robert Redfield. Der Anstieg der Todeszahlen dürfte auf den Missbrauch synthetischer Drogen zurückzuführen sein.