261 Kilogramm Haschisch in Tirol sichergestellt .

Bei einer Suchtmittelkontrolle im Bereich Kufstein in Tirol haben Beamte Montagabend in einem Lkw Haschisch mit einem Straßenverkaufswert von 2,5 Millionen Euro sichergestellt. 261 Kilogramm waren in einem Lkw, der Fliesen von Malaga in Spanien nach Schweden transportieren sollte, versteckt. Das Fahrzeug, das ein litauisches Unterscheidungskennzeichen hatte, fiel den Beamten auf, weil der Lenker sich offensichtlich verfahren hatte, berichtete die Polizei am Freitag.