Rugby Südafrika nach Erfolg über England erneut im Rugby-WM-Finale

Südafrika steht erneut im Finale Foto: APA/AFP

T itelverteidiger Südafrika steht bei der Rugby-Weltmeisterschaft erneut im Endspiel. Die Springboks setzten sich in einem dramatischen Halbfinal-Schlager gegen England am Samstagabend mit 16:15 (6:12) durch. Im Endspiel im Stade de France von Saint-Denis am kommenden Samstag trifft Südafrika auf Neuseeland. Die "All Blacks" setzten sich am Freitag ungefährdet gegen Argentinien durch. Der Sieger des Finales wird sich zum vierten Mal zum Weltmeister krönen.