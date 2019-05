Elf Tote bei Massaker in Bar in Brasilien .

Unbekannte haben in einer brasilianischen Bar das Feuer eröffnet und mindestens elf Menschen getötet. Der Angriff habe sich am Sonntag (Ortszeit) in einem Lokal in der nordbrasilianischen Stadt Belém ereignet, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Pará mit.