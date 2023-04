Südamerika Mindestens neun Tote bei Angriff in Ecuador

B eim Angriff einer Gruppe Bewaffneter auf einen Fischereihafen in Ecuador sind neun Menschen getötet worden. Rund 30 vermummte Angreifer seien mit Booten und Autos in den kleinen Hafen der Stadt Esmeraldas im Nordwesten des Landes gekommen und hätten wahllos das Feuer eröffnet, teilte die Staatsanwaltschaft der gleichnamigen Provinz am Dienstag (Ortszeit) mit. Innenminister Juan Zapata vermutet "Territorialstreitigkeiten" zwischen rivalisierenden Banden als Hintergrund.