In den französischen Départements Var und Alpes-Maritimes waren seit Freitag sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Straßen verwandelten sich in Flüsse, Hunderte Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Ortschaft Roquebrune-sur-Argens war nur noch per Boot oder Hubschrauber zu erreichen.

Die Überschwemmungen sorgten in den betroffenen Gebietern am Montag zwar weiter für Verkehrsbehinderungen, insgesamt entspannte sich die Lage aber. Der Wetterdienst Meteo France hob die zweithöchste Warnstufe Orange für das Var und den Verwaltungsbezirk Alpes-Maritimes im Südosten auf. Neue Regenfälle wurden im Zentrum des Landes und an Teilen der Atlantikküste erwartet.

In der Ortschaft Tanneron entdeckten die Rettungskräfte nach stundenlanger Suche zwei Leichen und das Auto eines seit Samstag vermissten Paares, wie die Präfektur des Départements Var am Sonntagabend mitteilte. In der Ortschaft Le Muy entdeckten Bergungsmannschaften ebenfalls eine Leiche. Ganz in der Nähe war ein Rettungsboot mit drei Feuerwehrleuten und drei weiteren Menschen umgekippt, aber nur fünf Insassen konnten sich retten. In Cabasse wurde die Leiche eines etwa 50 Jahre alten Mannes in einem Auto gefunden. Polizisten und Feuerwehrleute suchten rund um Saint-Antonin-du-Var mehrere überflutete Bäche nach einem verwirrten 77-Jährigen ab.

In der Provinz Alessandria im norditalienischen Piemont wurde am Sonntag nach einer mehrstündigen Suche die Leiche einer 52-jährigen Italienerin geborgen. Sie wurde vom Wasser eines Flusses weggerissen.

Nachdem am Samstag ein Erdrutsch ein Viadukt der Autobahn A6 zwischen Turin und Savona in Ligurien teilweise zum Einsturz gebracht hatte, wird nun die Sicherheit mehrerer Autobahnstrecken geprüft. So wurden einige Teile der Autobahnen Turin-Savona und Turin-Piacenza geschlossen, teilte die Region Piemont mit. Auch auf der A5 zwischen Turin und Aosta kam es zu Unterbrechungen, was vor allem den Schwerverkehr belastete.

Meteorologen berichteten, dass im November in Ligurien und Piemont Niederschläge wie durchschnittlich in einem ganzen Jahr gemeldet wurden. Im Piemont wurden vorsichtshalber 520 Personen in Sicherheit gebracht. Der Fluss Ticino drohte nahe der lombardischen Stadt Pavia über die Ufer zu treten. Der stark gestiegene Pegel des Flusses Po wird beobachtet.

In Venedig herrschte wieder Hochwasser, Teile der Stadt waren überschwemmt. Am Sonntagabend wurde die Saisoneröffnung im Opernhaus "La Fenice" mit Giuseppe Verdis Don Carlo gefeiert. Das Theater hatte bei Hochwasser vergangene Woche schwere Schäden verzeichnet, diese wurden jedoch rechtzeitig für die Premiere behoben.