In Südkalifornien warnten die Behörden vor starken Santa-Ana-Winden, die vor allem im Herbst und Winter auftreten. Die diesjährige Waldbrandsaison in dem Westküstenstaat ist die flächenmäßig verheerendste seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr als 16.100 Quadratkilometer Wald und Nutzland verkohlten durch heftige Feuer in vielen Teilen Kaliforniens bereits. Bei anhaltender Trockenheit und starken Winden ist weitere Zerstörung im Dezember zu befürchten.