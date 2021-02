Drogendealer drohte bei Festnahme mit Explosion .

Ein Drogendealer aus der Südsteiermark hat sich am Donnerstag vor der Festnahme im Heizraum eines Einfamilienhauses eingesperrt und gedroht, er werde es in die Luft sprengen, wenn die Beamten nicht wieder verschwinden. Durch "kriminal- und einsatztaktisches Geschick", wie es in der Aussendung der Polizei am Freitag hieß, sei es dennoch gelungen, in den Heizraum zu kommen und den Mann festzunehmen. Es wurden tatsächlich mehrere Gaskartuschen und Feuerzeuge entdeckt.