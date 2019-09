16-Jähriger starb bei Motorradunfall .

Ein 16-jähriger Motorradlenker aus Wien war am Donnerstag mit seinem Motorrad von Breitenfurt aus kommend in Richtung Sulz unterwegs, als er auf der L128 in einer Kurve zu Sturz kam und über eine Böschung in das angrenzende Waldstück rutschte.