Sunak könnte am Montag neuer britischer Premier werden

Werbung

Mordaunt gab sich indes nicht geschlagen. Die BBC berichtete am Montag in der Früh unter Berufung auf Quellen aus Mordaunts Kampagnen-Team, die 49-Jährige werde definitiv in einer Stichwahl der Parteibasis antreten, sofern sie die nötige Unterstützung von 100 Tory-Abgeordneten bekomme. Diese Schwelle sei "in Reichweite", hieß es aus dem Team.

Öffentlich haben sich nach Zählung verschiedener Medien jedoch erst rund 25 Abgeordnete für die Ministerin für Parlamentsfragen ausgesprochen. Der Abgeordnete Damian Green sagte aber der BBC, dass die tatsächlichen Unterstützterzahlen "weit über den publizierten" seien. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zur Frist um 14 Uhr (Ortszeit) die 100 zusammenbekommen", sagte Green. Mordaunt bekomme nämlich "Unterstützung von allen Flügeln der Partei" und sei "am besten geeignet, die Partei zu einen", sagte der Tory-Parlamentarier.

Mordaunt hoffte offenbar auch darauf, dass sich Johnson-Unterstützer in größerer Zahl auf ihre Seite schlagen könnten. Dafür gab es aber keine öffentlichen Anzeichen. Vielmehr wechselten drei prominente Unterstützer Johnsons auf die Seite Sunaks. Außenminister James Cleverly schrieb am Montag in der Früh auf Twitter, Sunak habe die größte Erfahrung. Am Sonntagabend schrieb auch Ex-Minister Nadhim Zahawi, der in der Früh noch in einem Gastbeitrag für die Ära "Boris 2.0" geworben hatte, auf Twitter: "Ein Tag ist eine lange Zeit in der Politik. Nach den heutigen Neuigkeiten sollten wir uns Rishi Sunak als unserem nächsten Premierminister zuwenden." Auch Ex-Innenministerin Priti Patel sprach sich für Sunak aus, nachdem sie zuvor Johnson unterstützt hatte.

Einer Zählung der BBC haben sich bereits 155 Parlamentarier für Sunak ausgesprochen. Der Polit-Blog "Guido Fawkes" zählte sogar 181 Sunak-Unterstützer, um zwei mehr als die absolute Mehrheit innerhalb der Tory-Fraktion. Darunter waren auch 13 Abgeordnete, die zuvor Johnson unterstützt hatten. Mordaunt stand demnach erst bei 31 Unterstützern, darunter zwei aus dem Johnson-Lager. Bis Montagnachmittag (15.00 Uhr MESZ) können Kandidaten ins Rennen gehen.

Sollte Mordaunt die Hürde von 100 Unterschriften noch nehmen, würde zunächst die Fraktion zwischen den beiden Kandidaten abstimmen. Wollen danach beide Finalisten weiter im Rennen bleiben, hätte die Parteibasis in einer Online-Abstimmung das Wort. Bis spätestens Freitag soll der neue Premier feststehen.

Sunak werden in einer Basisabstimmung die schlechteren Karten gegeben. Schon im Sommer hatte er die Fraktionsabstimmung gewonnen, im Mitgliedervotum aber den Kürzeren gegen Liz Truss gezogen. Diese musste aber nach nur sechs Wochen im Amt das Handtuch werfen, weil radikale Steuersenkungspläne das Land an den Rand einer Finanzkrise gebracht hatten.

Nach dem Rückzug von Truss waren Rufe nach einem Comeback des über mehrere Skandale gestolperten Ex-Premiers Boris Johnson laut geworden. Seine Unterstützer argumentierten, dass nur Johnson einen kompletten Untergang der Tories bei den nächsten Wahlen abwenden könne. Johnson brach daraufhin einen Urlaub in der Dominikanischen Republik ab und ließ verlauten, dass er kandidieren wolle.

Am Sonntagabend teilte Johnson aber überraschend mit, auf ein Antreten verzichten zu wollen. Obwohl er die notwendige Unterstützung in der konservativen Tory-Fraktion habe, habe er sich dagegen entschieden, so Johnson in einer Mitteilung. "Ich hätte gute Chancen auf Erfolg in der Parteibasis und könnte womöglich am Freitag zurück in der Downing Street sein", schrieb Johnson. Dennoch sei er zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht der richtige Weg sei. "Man kann nicht effektiv regieren, wenn man keine geeinte Partei im Parlament hat." Leider sei keine Einigung mit seinen Rivalen Sunak oder Mordaunt zustande gekommen. "Ich glaube, dass ich viel zu bieten habe, aber leider ist dies wohl nicht die richtige Zeit", so der 58-Jährige.

Nach Informationen der "Sunday Times" hatten Johnson und Sunak am Samstag drei Stunden lang versucht, "das Kriegsbeil zu begraben" und den Spielraum für eine einvernehmliche Lösung auszuloten. Sunaks offizielle Kandidatur am Sonntagvormittag deutete jedoch auf ein Scheitern des Gesprächs hin. Er wolle das Land mit "Integrität und Professionalität" durch die Krise führen, schrieb Sunak auf Twitter. Mit seinem Rücktritt als Finanzminister hatte er im Juni den Sturz von Johnson eingeleitet.