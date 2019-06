Damit die vom Kunden mitgebrachten Boxen nicht mit der Theke, der Waage oder dem Besteck in Berührung kommen und sie dadurch verunreinigen könnten, müssen sie auf ein bereitgestelltes Tablett gelegt werden. Ein Mitarbeiter nimmt es daraufhin entgegen und legt das gewünschte Produkt in die Box hinein, ohne diese dabei zu berühren. Das mitgebrachte Behältnis wird in der Folge vom Kunden selbst verschlossen und mit dem Preisetikett beklebt.

Das neue System wurde in drei steirischen Filialen getestet. Die Kunden hätten es sehr positiv angenommen, sagte Hans Reisch, Spar-Vorstandsdirektor für Filialen.