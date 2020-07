Wiener wegen Auto-Deals unter Betrugsverdacht .

Ein Wiener steht in Kärnten unter dem Verdacht des schweren Betrugs. Er kaufte Anfang Juli einen hochpreisigen SUV mit einer Finanzierung bei einem Villacher Autohaus, berichtetet die Polizei. Der 35-Jährige leistete die Anzahlung im vierstelligen Bereich, meldete das Auto an, aber wenige Tage später wieder ab und verkaufte es online. Der SUV wurde in Mistelbach (NÖ) beim Käufer sichergestellt.