Synchronschwimmen Duett Alexandri in Freier Kür auf EM-Silberkurs

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

"Böse Puppen": Eirini-Marina (l.) und Anna-Maria Alexandri/Archivbild Foto: APA/AFP

D ie Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sind auf EM-Silberkurs. Bei ihrem ersten Antreten im Rahmen der Rom-EM kam das Duett am Freitag im Vorkampf der freien Kür mit 92,6000 Punkten bis auf 0,2 Zähler an seine Bestleistung von WM-Bronze in Budapest heran. Erwartet voran liegen die Ukrainerinnen Maryna und Wladyslawa Aleksijwa (94,3667). Gold ist für die Alexandris außer Reichweite, im Finale am Samstag (15.00 Uhr) soll der Abstand verringert werden.