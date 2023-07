Keine WM-Medaille für Südstädter Alexandri-Schwestern im Duett

Leichte Fehler im ersten Teil ihrer Kür kosteten den Geschwistern, die als letztes Final-Duo ins Becken sprangen, Edelmetall. Die Enttäuschung war dementsprechend groß. "Wir sind wirklich sehr traurig, dass es nicht geklappt hat. Und wir verstehen es auch nicht wirklich. Unserer Meinung nach war das nicht in diesem Ausmaß zu bewerten. Vor allem ist dadurch die ganze Kür sehr schlecht bewertet worden", erklärte Anna-Maria, die im Finale mit ihrer Schwester den Schwierigkeitsgrad noch einmal erhöht hatte.

Die beiden 25-Jährigen hatten nach dem Vorkampf noch Rang zwei belegt. Sie verpassten damit nach Solo-Silber ihrer Drillingsschwester Vasiliki die zweite Medaille für Österreich bei diesen Titelkämpfen. Im Vorjahr in Budapest hatten die Doppel-Europameisterinnen zweimal WM-Bronze geholt.

Dass Anna-Maria und Eirini-Marina leer ausgingen, ist umso bitterer, da die nach dem Vorkampf führenden Chinesinnen Wang Liuyi/Wang Qianyi sowie die vor dem Finale drittplatzierten Ukrainerinnen Maryna Alexijiwa/Wladyslawa Alexijiwa ebenfalls patzten. Die Asiatinnen wurden Vierte, das Duo aus der Ukraine gar nur Zehnte.

"Jetzt heißt es einfach sammeln, abhaken und nach vorne schauen", lautete die Devise der Österreicherinnen. Denn weitere Medaillenchancen gibt es für die Alexandri-Drillinge in Japan in den Kür-Bewerben, in diesen fällt am kommenden Mittwoch (Solo) sowie Donnerstag (Duett) die Entscheidung. Zuvor stehen am Montag im Solo (2.00 Uhr) sowie Dienstag im Duett die Vorkämpfe auf dem Programm.