Zwei Tote nach Schüssen in deutscher Stadt Espelkamp .

In Espelkamp im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Nach dpa-Informationen befindet sich der Tatort in der Innenstadt von Espelkamp, einer 25.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Nordrhein-Westfalens. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um einen Mann und eine Frau.