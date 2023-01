Lebensgefährtin verletzt Täter nach mutmaßlicher Beziehungstat in Linz geschnappt

Der Mann soll seine 42-jährige Lebensgefährtin schwer verletzt haben Foto: APA

E in 41-Jähriger, der Montagfrüh in Linz seine 42-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist zu Mittag im angrenzenden Leonding (Bezirk Linz-Land) gefasst worden. Es sei zu Schussabgaben gekommen und Polizisten seien verletzt worden, hieß es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Frau hatte um 6.45 Uhr selbst die Polizei gerufen und wurde mit Verletzungen im Bauchraum ins Spital gebracht.