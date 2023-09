Taifun "Saola" im Süden Chinas auf Land getroffen

Bevor er Hongkong erreichte, war der Sturm bereits von der Kategorie "Super-Taifun" zu einem "starken Taifun" herabgestuft worden. Obwohl er die Sonderverwaltungszone nicht direkt traf, riss er dort Bäume aus und zertrümmerten Fensterscheiben. Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht. Die Behörden erwarteten, dass sich der Sturm während seines Wegs entlang der Küste weiter abschwächen würde.

Die Behörden hatten befürchtet, "Saola" könnte eine ähnlich Verwüstung mit sich bringen wie der Super-Taifun "Manghkut" im Jahr 2018. Damals wurden in Hongkong mehr als 300 Menschen verletzt, in China wurden sechs Menschen getötet. Der chinesische Wetterdienst warnte, dass "Saola" der stärkste Taifun in der Region seit 1949 werden könnte.

Laut offiziellen Meldungen ließen sich in Hongkong bisher 55 Menschen aufgrund von Verletzungen im Zusammenhang mit dem Taifun in Krankenhäusern behandeln. Ebenfalls meldeten die Behörden rund 80 Fälle von umgestürzten Bäumen und etwa ein Dutzend Fälle von Überschwemmungen. Erdrutsche habe es nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht gegeben.

Bereits am Freitagabend ließ Hongkong sämtliche Schulen und Kindergärten schließen. Auch die meisten Flugverbindungen wurden gestrichen. Auch in China wurden hunderte Flüge abgesagt. Geschäfte blieben vorsorglich geschlossen, der Verkehr wurde eingestellt.

Der Süden Chinas wird im Sommer und Herbst häufig von Taifunen getroffen, "Saola" ist der neunte Taifun in der Region in diesem Jahr. Durch den Klimawandel nehmen die Stürme laut Wissenschaftlern an Häufigkeit und Stärke zu.