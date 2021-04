Zugsunglück forderte 36 Tote und 72 Verletzte .

Nach einem schweren Zugsunglück in Taiwan werden Dutzende Todesopfer befürchtet. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden nach dem Bahnunfall im Landkreis Hualian 36 Menschen geborgen, bei denen zunächst keine Lebenszeichen festgestellt werden konnten. 61 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, mehr als 70 Personen seien weiterhin in den Trümmern des Zuges eingeschlossen.