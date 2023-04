Eishockey-Teamchef Bader plant WM ohne NHL-erfahrene Spieler

Werbung

Raffl hat die NHL nach neun Saison verlassen und sich im vergangenen Sommer dem HC Lausanne angeschlossen. Im Saisonfinish hat der 34-jährige Stürmer mit einer verletzten Schulter gespielt, die er nun auskurieren muss.

Rossi, der im vergangenen Jahr im Jänner zwei und im Herbst 16 Spiele für Minnesota Wild absolviert hat, ehe es zurück ins Farmteam Iowa Wild ging, wird im Mai wohl in Nordamerika engagiert sein. Iowa steht vor dem Einzug ins Pre-Play-off der American Hockey League (AHL), Minnesota ist schon fix im NHL-Play-off und kann den 21-jährigen Vorarlberger jederzeit in den Kader berufen. "Iowa hat gute Chancen, das Pre-Play-off auch zu gewinnen. Und wenn die Saison in der AHL fertig ist, gehe ich davon aus, dass Minnesota Rossi und andere Spieler hochzieht", erklärte Bader gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. Die Chancen auf eine WM-Teilnahme "schätze ich gering ein", so Bader.

Der Schweizer bereitet sich aktuell auf das zweite WM-Vorbereitungscamp ab Ostersonntag in Innsbruck mit zwei Testspielen gegen Italien am Mittwoch (19.30 Uhr) in Bruneck und am Freitag (17.30 Uhr) in Innsbruck vor. Bader nominierte gegenüber der Woche davor acht neue Spieler und stockte den Kader auf 28 Mann auf. Neu dabei sind Torhüter Florian Vorauer (KAC), die Verteidiger David Maier (KAC) und Philipp Wimmer (Salzburg), sowie die Stürmer Raphael Herburger (Lugano), Lukas Kainz, Armin Preiser (beide Vienna Capitals), Nikolaus Kraus und Simeon Schwinger (beide KAC).

Verletzt mussten Senna Peeters und Maximilian Rebernig passen. Auch die beiden jungen Verteidiger David Reinbacher (18, Kloten) und Thimo Nickl (21, AIK Stockholm) fehlen aufgrund leichter Blessuren und werden möglicherweise auch nächste Woche noch geschont. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Sie werden erst kommen, wenn sie die Verletzungen zu 100 Prozent auskuriert haben", betonte Bader. "Wie jedes Jahr und auch bei anderen Nationen gibt es verletzungsbedingte Absagen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass es heuer eher mehr sind", meinte der Teamchef.