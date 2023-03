Werbung

Die Balletttänzerin hatte am Freitag gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin einen Quickstepp zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" gezeigt und dafür 20 Jurypunkte erhalten. Die nächste Ausgabe von "Dancing Stars" findet am 10. März (20.15 Uhr) statt.