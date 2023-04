Nach Messerattacke in Vorarlberg - 15-Jähriger geständig

Werbung

Der 15-Jährige werde noch am Donnerstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, hieß es. Dort sitzen auch nach wie vor die beiden gleichaltrigen Gefährten des Jugendlichen ein, über die Untersuchungshaft verhängt wurde. Die drei Heranwachsenden waren am Sonntag auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Dornbirn mit dem 32-Jährigen in verbalen Streit geraten, der in weiterer Folge eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde dem Mann aus dem Irak mehrmals in den Rücken gestochen. Diesbezüglich decken sich die Angaben des 32-Jährigen und der Jugendlichen.

Der Iraker hatte sich unmittelbar nach der Messerattacke in lebensbedrohlichem Zustand befunden. Nach einer Notoperation im Krankenhaus war er in stabilem Zustand, der aber erst am Mittwoch eine Befragung zuließ.

Die Jugendlichen flüchteten nach der Tat, zwei von ihnen wurden noch am Sonntag im Rahmen einer Fahndung gefasst, vom dritten fehlte vorerst jede Spur. Dieser stellte sich am Dienstag den Behörden: Er erschien in Begleitung eines Rechtsanwalts im Landeskriminalamt.