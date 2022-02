Suche nach Mordverdächtigem von Favoriten auch im Ausland

Im Fall eines in Wien-Favoriten durch Schüsse getöteten 38-Jährigen hat die Wiener Polizei einen Verdächtigen namentlich ausgeforscht. Nach dem 34-jährigen türkischen Staatsbürger wird im In- und Ausland gefahndet, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Freitag der APA. Der Mann steht im Verdacht, den 38-Jährigen in dessen Wohnung in der Troststraße durch Schüsse in die Brust tödlich verletzt zu haben. Über die Hintergründe geben sich die Ermittler noch bedeckt.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at