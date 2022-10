Tech-Milliardär Musk will Starlink-Internet für Ukraine weiter finanzieren

Elon Musk hat seine Meinung geändert Foto: APA/dpa

T ech-Milliardär Elon Musk will nach eigenen Angaben die Finanzierung des Satelliten-Internets seiner Raumfahrt-Firma SpaceX für die Ukraine fortsetzen. "Was soll's... auch wenn Starlink immer noch Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden von Steuergeldern erhalten, werden wir die Ukraine weiterhin kostenlos finanzieren", schrieb Musk am Samstagabend auf Twitter.