Tedesco neuer Teamchef von Österreich-Gegner Belgien

Tedesco gibt sein Debüt am 24. März in der EM-Qualifikation der Gruppe F auswärts in Stockholm gegen Schweden. Das ÖFB-Team gastiert am 17. Juni in Belgien, das Retourspiel in Österreich ist am 13. Oktober angesetzt.

"Für mich ist es eine große Ehre, der neue Cheftrainer von Belgien zu sein", wird Tedesco in einer Verbandsmitteilung zitiert. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin extrem motiviert. Ich hatte schon beim ersten Gespräch ein sehr gutes Gefühl." Belgien mit Stars wie Kevin De Bruyne und Eden Hazard hatte bei der WM Ende des vergangenen Jahres in Katar enttäuscht und war nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Tedesco war Cheftrainer bei RB Leipzig, Spartak Moskau, Schalke 04 und Erzgebirge Aue und übernimmt nun erstmals eine Nationalmannschaft.