Drei Verletzte bei heftiger Explosion in Nashville .

Bei einer heftigen Explosion in der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee sind mindestens drei Menschen leicht verletzt worden. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte am Freitag. Ermittler gehen ersten Erkenntnissen zufolge von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Explosion dürfte von einem Wohnwagen ausgegangen sein. Die Detonation verursachte Behörden zufolge einen größeren Sachschaden. Das FBI ermittelt.