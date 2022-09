Tennis Alcaraz und Ruud treffen im US-Open-Finale aufeinander

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Casper Ruud gewann sein Halbfinale in New York Foto: APA/dpa

D er spanische Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz kämpft im US Open-Finale in New York gegen den Norweger Casper Ruud um den Titel und die Nummer eins der Weltrangliste.