Tennis Alcaraz und Swiatek brausen in dritte US-Open-Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Alcaraz ohne Satzverlust in dritter US-Open-Runde Foto: APA/Reuters

M it starken Leistungen sind am Donnerstag Mitfavorit Carlos Alcaraz sowie die topgesetzte Iga Swiatek in die dritte Runde der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open eingezogen. Der als Nummer 3 gesetzte Spanier Alcaraz machte mit dem Argentinier Federico Coria beim 6:2,6:1,7:5 kurzen Prozess. Auch Swiatek stand nicht lange am Court: die Polin fertigte Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens in 74 Minuten 6:3,6:2 ab.