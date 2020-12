Australian Open sollen erst am 8. Februar 2021 beginnen .

Die Australian Open der Tennisprofis sollen erst am 8. Februar 2021 und damit drei Wochen später als ursprünglich geplant beginnen, wie aus einem Brief von Turnierdirektor Craig Tiley an die Spielerinnen und Spieler hervorgeht, aus dem mehrere australische Zeitungen am Mittwoch zitierten.