Tennis Australier Kyrgios erstmals im Wimbledon-Halbfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kyrgios feiert Halbfinaleinzug in Wimbledon Foto: APA/dpa

D er umstrittene australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat erstmals in seiner Karriere das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Der 27-Jährige bezwang am Mittwoch den ebenfalls ungesetzten Cristian Garin aus Chile mit 6:4,6:3,7:6 (5) und zeigte dabei eine weitgehend konzentrierte Leistung. Nach 2:11 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball durch einen Rückhandfehler seines Gegners.