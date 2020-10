Bärenstarker Rafael Nadal holt 13. French-Open-Titel .

Mit einer in dieser Weise nicht erwarteten Machtdemonstration hat sich Rafael Nadal am Sonntag seinen bereits 13. French-Open-Titel gesichert. Der 34-jährige Spanier ließ dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (33) im Finale keine Chance, und fertigte den Serben nach 2:41 Stunden mit 6:0,6:2,7:5 ab. Nadal zog damit auch in der Ewigen-Besten-Liste mit dem Herren-Rekordmann Roger Federer (SUI) mit nun ebenfalls 20 Major-Siegen gleich.