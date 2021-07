Berrettini erster Viertelfinalist in Wimbledon .

Der Italiener Matteo Berrettini hat am Montag beim Tennis-Rasenklassiker in Wimbledon gegen den Außenseiter Ilja Iwaschka aus Belarus mit 6:4,6:3,6:1 gewonnen und steht damit als erster Viertelfinalist fest. Für den 25-Jährigen ist es die erste Teilnahme an einem Viertelfinale in London, bei den US Open 2019 stand er bereits im Halbfinale.