Tennis Berrettini stoppt Altstar Murray in dritter US-Open-Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Murrays Lauf von Berrettini gestoppt Foto: APA/AFP

M atteo Berrettini ist am Freitag ins Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open eingezogen. Der als Nummer 13 gesetzte Italiener bezwang den schottischen Ex-Weltranglisten-Ersten und zweifachen Olympiasieger Andy Murray nach 3:47 Stunden mit 6:4,6:4,6:7(1),6:3. Er trifft nun auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der den Überraschungsmann Daniel Galan aus Kolumbien ebenfalls in vier Sets ausschaltete.