Berrettini war für Thiem im Gstaad-Halbfinale zu stark

Drei Siege in Folge waren ein wichtiger Schritt Thiems auf den Weg zurück an die Spitze, die Rückkehr in die Top 200 der Weltrangliste ist schon einmal geglückt. Berrettini präsentierte sich vor in der Schweiz wieder gut besuchten Rängen aber als klar stärkster Thiem-Gegner in dieser Woche. Im Viertelfinale gegen den Spanier Pedro Martinez im Tiebreak des zweiten Satzes nur zwei Punkte vom Out entfernt, agierte der 26-Jährige seither wie verwandelt.

5:0 stand es im ersten Satz für Berrettini, ehe Thiem doch noch anschrieb. Für mehr reichte es gegen das mit exzellenten Aufschlägen gespickte Spiel des Gegners aber nicht, seinen einzigen Breakball ließ Thiem da ungenutzt. Im zweiten Durchgang brachte der 28-Jährige aus Lichtenwörth immerhin seine ersten beiden Aufschlagspiele durch, zum 2:3 und 2:5 erwischte es ihn aber erneut zweimal. Thiem schaffte noch ein Rebreak, nach 78 Minuten war Schluss.

Berrettini meinte danach, dass er gegen den US-Open-Sieger 2020 sein bestes Tennis in dieser Woche gespielt habe. "Das war auch wegen Dominic. Er ist ein Spitzenmann, und ich musste mein bestes Spiel zeigen, um ihn zu besiegen", meinte Berrettini. Er ist in Gstaad noch ungeschlagen. Bei seinem ersten Antreten bei diesem Event hatte er sich 2018 seinen ersten Turniersieg auf der Tour geholt. Am Sonntag spielt er um seinen insgesamt achten.

Es geht für die Nummer zwei entweder gegen den topgesetzten norwegischen Titelverteidiger Casper Ruud oder den Spanier Albert Ramos-Vinolas. Alle vier Halbfinalisten haben den Gstaad-Titel übrigens schon einmal geholt. Zumindest für Thiem bleibt es vorerst bei dem einen Mal, die nächste Chance auf seinen zweiten an einem Ort hat er in "Kitz".