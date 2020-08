Dennis Novak in erster US-Open-Runde ausgeschieden .

Dennis Novak ist am Montag gleich zum Auftakt der mit 53,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York ausgeschieden. Der 27-jährige Bad Vöslauer musste sich dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ESP) nach 2:53 Stunden mit 6:3,4:6,3:6,6:1,0:6 beugen.