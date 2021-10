Dennis Novak trifft in Wien auf einen Qualifikanten

Österreichs einzig fixer Vertreter im Hauptbewerb des mit 1,974 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien trifft auf einen Qualifikanten. Dennis Novak blieb in Runde eins in der Stadthalle ein großer Name erspart, der 28-jährige Niederösterreicher ist in Abwesenheit des rekonvaleszenten Dominic Thiem mit einer Wildcard versehen worden. Gewinnt Novak, trifft er in Runde zwei entweder auf Jannik Sinner (ITA-7) oder Reilly Opelka (USA). Dies ergab die Auslosung am Samstag.

APA / BVZ.at Erstellt am 23. Oktober 2021 | 12:35