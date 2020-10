Deutsche Görges beendet überraschend Karriere .

Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges hat überraschend ihre Profikarriere beendet. Die 31-Jährige verkündete ihre Entscheidung am Mittwoch in den Sozialen Medien. Sie hat sieben WTA-Titel gewonnen, den letzten im Jänner 2019 in Auckland, und erreichte als bestes Grand-Slam-Resultat das Halbfinale in Wimbledon 2018.